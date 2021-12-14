Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4'üncü kez barıştı

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4'üncü kez barıştı

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, çalkantılı ilişkilerine 4. kez şans verdi.

Beş ay önce aşk yaşamaya başlayan ve bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, aralarındaki sorunları yeniden çözdü.

"ENERJİK BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

5 ayda 3 kez ayrılıp barışan çiftin, aşklarına 4. kez şans verdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti." diyen Uğur'un, barışmak için ilk adımı atan taraf olduğu öğrenildi.

Barışma kararının ardından Uzman, sevgilisinin YouTtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katıldı.