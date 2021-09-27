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    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

    Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:02
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    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

    Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerini ikinci kez noktaladı.

    Ağustos ayında aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak yeniden barıştıklarını duyurmuştu.

    DOSTÇA AYRILDILAR

    Ancak ikilinin yolları bir kez daha ayrıldı. Uğur ve Uzman'ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.

    Geçtiğimiz gün 37. yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşırken, Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava'da konserdeydi.

    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı #1Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı #2

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