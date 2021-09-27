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Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.