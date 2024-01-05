Oje sürdüğü için eleştirilen şarkıcı Gökhan Türkmen yeni açıklama: "Oje sürmeyi seviyorum" Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, eleştirilere cevap verdi.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, tırnaklarındaki oje ve müzik çalışmalarıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Müzik çalışmalarından bahseden sanatçı, o gün yeni single'ını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıkladı.

"Zevkler ve renkler tartışılmaz"

Ayrıca sosyal medyada paylaştığı tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum." şeklinde cevap verdi.

Şarkıları dillere pelesenk olan Türkmen, 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine girdi.

2 kızı var

Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında.