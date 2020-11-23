Dolar
7.6495
0.4003%
Euro
9.0925
0.5618%
Altın
1873.86
0.0469%
Borsa
1323.95
0%
G. Altın
460.303
0.3164%
Bitcoin
141329.45
-0.4655%
EXEN Coin
12.28
-0.24%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C

    Okan Bayülgen, battı

    Okan Bayülgen, Bodrum'da açtığı açtığı mekanı kapatmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 07:16
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 07:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Okan Bayülgen, battı

    Bir dönem televizyonda yaptığı programlara ara veren o yüzden kendisine başka bir iş kuran Okan Bayülgen'den kötü haber geldi.

    Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, bir süre önce Bodrum’da açtığı ‘Dada Salon Brasserie’ adlı mekanını pandemi döneminde zarar ettiği için kapattı.

    ÇALIŞANLARI SÜRESİZ İZNE ÇIKARDI

    Önce 10 personelini süresiz izne çıkaran ünlü şovmen, zararı ayda 80 bin lirayı bulmaya başlayınca mekanı kapatma kararı aldı.

    Okan Bayülgen, battı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir