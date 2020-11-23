Okan Bayülgen, battı

Okan Bayülgen, Bodrum'da açtığı açtığı mekanı kapatmak zorunda kaldı.

Bir dönem televizyonda yaptığı programlara ara veren o yüzden kendisine başka bir iş kuran Okan Bayülgen'den kötü haber geldi.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, bir süre önce Bodrum’da açtığı ‘Dada Salon Brasserie’ adlı mekanını pandemi döneminde zarar ettiği için kapattı.

ÇALIŞANLARI SÜRESİZ İZNE ÇIKARDI

Önce 10 personelini süresiz izne çıkaran ünlü şovmen, zararı ayda 80 bin lirayı bulmaya başlayınca mekanı kapatma kararı aldı.