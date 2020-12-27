İbo Show'a konuk olan komedyen Okan Bayülgen, hakkında söylediği sözlerin ardından şarkıcı İbrahim Tatlıses'i duygulandırdı.

Star TV'de yayınalanan İbo Show'un bu haftaki konukları sunucu Saba Tümer, sanatçı Linet, Coşkun Sabah ve komedyen Okan Bayülgen'di.

Konuklardan Okan Bayülgen, İbo Show'un İbrahim Tatlıses için bir jübile gibi yapılacağını düşündüğünü, ancak bunun aksinin gerçekleştiğini, insanları tekrar ekran başına toplamayı başardığı söyledi.

"FİNAL YAPTIRACAKLAR SANDIM"

Okan Bayülgen'in bu sözleri, İbrahim Tatlıses'i ağlattı:

"İbo Show'un hayatımıza getirdiği bir şey var. Sanıyordum ki İbrahim Tatlıses'e müthiş bir final yapılacak.. Bir anda insanları tekrar ekran başına topladılar. Bu nostalji gibi görünse de öyle değil."

"GENÇ BİR ADAMIN BİLE YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY"

"Bir sabah insanlar, tekrar uyandılar, gece aynı şeyi seyretmiş olarak. Karı koca bile, anne çocuk bile, aynı şeyi seyretmiş olarak kalkmıyorlar. İnsanlar pazar günü kalktılar, aynı şeyi seyretmiş olarak, 'Dün gece İbo Show'da o ne yaptı bu ne yaptı, hangi türküyü söyledi diye.. Bu, kurşuna kafga atmış bir adamın hikayesi değil, bu genç bir adamın bile yapamayacağı bir şey."





İBRAHİM TATLISES: "SEN BENİ NİYE AĞLATTIN"

Okan Bayülgen'in sözleri, İbrahim Tatlıses'i gözyaşlarına boğarken, "Sen beni niye ağlattın" dedi. Okan Bayülgen de "Siz bir hayatta kalansınız. Genç sanatçılara, pandemiden, hayattan yakınanlara örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen, İbrahim Tatlıses'i ağlattı-Video