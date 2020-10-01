Okan Bayülgen: Instagram geri zekalı bir dünya

Okan Bayülgen, sosyal medya platformu Instagram ile ilgili düşüncesini açıkladı.

Okan Bayülgen'in sunucusu olduğu programda yeni şarkısı YouTube'da 5 günde 3 milyon dolaylarında, Instagram'da ise 14 saatte 182 milyondan fazla izlenme alan rapçi Norm Ender'i konuk etti. Bagülgen, Ender'e "İzlenme satın alıyor musun" sorusunu sordu.

"BUNUN TESPİTİ YAPILABİLİR"

Ender, "Kesinlikle hayır, Youtube üzerinde benim dünya listesine girme zamanım zaten o zaman daha izlenme satın alma diye bir şey yoktu yani. 2006 yıllarından falan bahsediyoruz. Belki YouTube'a ilk eser üreten sanatçılardan biriyim. Dolayısıyla bir şey satın almadım zaten bunu tespiti kolay yapılabilir.

Instagram'da yüklediğim bir şeye herkes bir şey atabilir. Like ya da izlenme atabilir. Bizim bot dediğimiz şey bu aslında. Biri videoma 182 milyon tık mı göndermiş, böyle bir şeyin gerçek olması imkansız" dedi.

"MAYMUNLAR DA KULLANIYOR"

Bayülgen, "Tabii ki platformların farkı var. Instagram'ı maymunların da kullanabildiği gösterildi. İnsanlara 'Maymun' demiyorum. Gerçek maymunların da Instagram'ı kullanabildiklerini gördük. Instagram hakikaten bir geri zekalı dünya ve çok yakında büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum ve haklı çıkacağım.

Oradan dönen ticaretin de, orada ucuzlayan ticaretin de... Türkiye'nin çok büyük yıldızları orada sahte çay reklamı yapmaya başlayınca... Korkunç paralar alan insanların minicik paralara itibar etmeleri zaten o dünyanın ne kadar salak olduğunu gösteriyor." diye konuştu.