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    Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

    Rol aldığı “Amadeus” adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlanan Okan Bayülgen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 07:19
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    Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

    Ünlü şovmen Okan Bayülgen sahne öncesi kalp spazmı geçirdi. Bayülgen hemen hastaneye götürülürken oyun başka bir tarihe ertelendi.

    Evde dinlendi

    Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı.

    Bayülgen'in ertelenen “Amadeus” oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak..

    Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi #1


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