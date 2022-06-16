Okan Bayülgen kalp spazmı geçirdi

Rol aldığı “Amadeus” adlı tiyatro oyunu öncesi rahatsızlanan Okan Bayülgen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü şovmen Okan Bayülgen sahne öncesi kalp spazmı geçirdi. Bayülgen hemen hastaneye götürülürken oyun başka bir tarihe ertelendi.

Evde dinlendi

Yapılan tetkiklerin ardından korkulacak bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Bayülgen evinde bir gün dinlendikten sonra yeniden çalışmaya başladı.

Bayülgen'in ertelenen “Amadeus” oyunu için bu ay sonunda sahneye çıkacak..