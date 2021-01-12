Okan Bayülgen: Koronavirüs libidomu düşürmedi

Okan Bayülgen, koronavirüs salgınının libidosunu düşürmediğini söyledi.

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Sosyal medyadan magazine dek birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Okan Bayülgen'in açıklamaları şöyle:

"INSTAGRAM'DAN NEFRET EDİYORUM"

"Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor.

"ÇOCUKLARIM IQ'SÜ DÜŞTÜ"

TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi.

"AKIL HASTANESİNE GÖTÜRMEK LAZIM"

Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım.

"TESTOSTERON SEVİYEM ÇOK YÜKSEK"

Korona libidomu düşürmedi. Testosteron seviyem çok yüksek. Ama kolesterolüm de yüksek. Birinden ölüyorsun birinden çok sevişiyorsun. Çok spor yapanlarda testosteron düşüyor, östrojen yükseliyor. Libidoları düşüyor. Memeli erkekler oluyor.

"SEKS KONUSUNDA ŞAKA YAPAMIYORUZ"

Bir röportajda baktım ki aranan başlığı veremiyorum. Dedim ki “Seksi bıraktım”. Sonra Selin beni terk etti. “Ben böyle bir adamla birlikte değilim” dedi. Oysaki bu şakaydı. Her şeyi konuşuyoruz bir tek seks konusunda şaka yapamıyoruz.

Ergenlerin porno izlemesine ebeveynin engel olma şansı yok. Bir çocuğun ekran süresi günde 16 saate varıyor. Sohbet yok, iletişim yok."