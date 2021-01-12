Sosyal medya platformları hakkında konuşan Okan Bayülgen, Instagram'ın korkunç bir yer olduğunu, TikTok'un iste çocukların IQ'sunu düşürdüğünü söyledi.

Televizyonda Okan Bayülgen, sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

Saba Tümer'in Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olan Okan Bayülgen, programa katılmak için telefonuna Instagram indirmek zorunda kaldığını söyledi.

Telefonunda sosyal medya platformlarının uygulamalarını tutmadığını ifade eden Bayülgen, Instagram'ın korkunç bir yer olduğunu söyledi.

GENÇLERDEN NİÇİN ÜMİTLİ OLMAMAMIZ GEREKTİĞİNİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ

TikTok hakkında da konuşan Okan Bayülgen, bu platformda dans edenlerin geri zekalı olduğunu söyledi.

Okan Bayülgen, şunları söyledi:

"Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor. TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi."

Facebook ve WhatsApp hakkında da konuşan Okan Bayülgen, "Bu Instagram ve Whatsapp Mark Zuckerberg değil mi en son Elon Musk açıklama yaptı "Use signal", bir anda whatsap bize dedi ki Allah o Whatsapp'ı da kahretsin. Ben bu bilgileri Facebook'la parlaşıyorum. Hangi Faceboook bu mezarlık Facebook." dedi.

Okan Bayülgen: TikTok'ta dans edenler geri zekalı VİDEO