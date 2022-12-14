Okan Bayülgen'den Selin Yeninci'ye: Çok güzel olmuşssun

Ünlü oyuncu Selin Yeninci güzelliğiyle Okan Bayülgen'in de dikkatini çekti.

Yıldızı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakteriyle parlayan Selin Yeninci, TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü’ne konuk oldu.

Güzelliğiyle ekran başındaki herkesi büyüleyen Yeninci, yeni rol aldığı projeden de bahsetti.

"Çok tatlı"

Programda rol aldığı Kurak Günler filmini de anlatan Yeninci, “Çok tatlı nostaljik bir şey oldu. Bugün 5. günümüz, hafta sonu boyunca hepimize fotoğraflar geldi, uzun kuyruklar var. Ben ve ekibimiz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen konuşması sırasında Yeninci’ye bakarak “Neye benzedin bakayım, ee çok güzel olmuşsun” dedi. Bu sözler gülüşmelere neden oldu. Yeninci’nin programa geç alındığını söyleyen Bayülgen “Neyi değiştirdiler saçında?” diye sorunca “Fön çektik sadece” cevabını verdi.