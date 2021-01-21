Okan Bayülgen'den Tarkan yorumu

Okan Bayülgen, çok estetik yaptırdığı için Tarkan’ın bakışlarının değiştiğini söyledi.

Okan Bayülgen, sunucusu olduğu programda 48 yaşındaki Megastar Tarkan’a gönderme yaptı.

"ACİLEN ESTETİĞİ BIRAKMALI"

Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulundu.

"BAKIŞLARI KÖTÜLEŞMİŞ"

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem Photoshop” ifadelerini kullandı.

Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtti.