Okan Buruk, Hadise ile olan aşk iddialarına cevap vermedi Ünlü şarkıcı Hadise ile adı aşk iddialarına karışan Okan Buruk, gazetecilerin sorularını duymamazlıktan geldi. Buruk'un sadece "duygularımız iyi" dediği duyuldu.

Haber Merkezi

Yaz aylarının aşk bombası, geçtiğimiz haftalarda patladı.

Kerem Bürsin ile anılan Hadise, bu kez herkesi şaşırttı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile adı aşk dedikodularına karıştı.

Kaan Yıldırım ve akabinde evlendiği Mehmet Dinçerler ile mutluluğu yakalayamayan Hadise'nin keyfinin de yerinde olduğu söylenmişti.

FORMAYLA PROVA YAPTI

Hadise'nin geçen aylarda Okan Buruk için çıkartılan özel tasarım tişört ile şarkı söylemesi, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Şarkıcı ‘Hayat Oyunu’ şarkısının provasını Okan Buruk formasıyla yapmıştı.

SADECE "SOHBET" DENİLDİ

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu da iddia edildi.

OKAN BURUK SESSİZ KALDI

2. Sayfa'nın haberine göre, akşam saatlerinde bir mekana aracıyla gelen Okan Buruk, kendisini bekleyen gazetecilere sadece tebessüm etti.

Gazetecilerin son kazanılan maçla ilgili sorularına "duygularımız iyi" yanıtını veren Buruk, Hadise ile ilgili soruları geçiştirdi ve hızla geldiği mekana girdi.

Buruk'un bu sırada keyifli halleri de dikkati çekti.