Okan Karacan koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sunucu ve oyuncu Okan Karacan, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, tedavisinin hastanede süreceğini açıkladı

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

44 yaşındaki Karacan, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.