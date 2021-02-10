Okan Kurt, koronavirüse yakalandı

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yıllar sonra barıştığı Alişan ile program sunan Demet Akalın, bugün stüdyoda yer almadı. Konuyla ilgili açıklama ise Akalın'ın partneri Alişan'dan geldi.

DEMET NEGATİF ÇIKTI

Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın, bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

"5 GÜN YOK"

Ünlü şarkıcı, açıklamasında “Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif." dedi.