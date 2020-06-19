Okan Kurt'un yorumu Alişan'ı ele verdi

Alişan, eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlamıştı.

44 yaşına giren Alişan'ın, yakın dostları doğum gününü sosyal medyada kutladı. Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı, Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

"ALLAH SANA BAĞIŞLASIN"

Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada ayakkabı sözün var bana 47 numara.."

"İNŞALLAH OKAN'IM"

Okan Kurt'un doğum günü paylaşımına yorum yapan Alişan; "İnşallah Okan’ım. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun sağlıkla...Ben 65 olacağım ama 40 görünümlü!" yazdı.