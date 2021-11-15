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    Oktay Kayarca'ya EDHO'nun akıbeti soruldu

    Oktay Kayarca'ya EDHO'nun akıbeti soruldu

    Oktay Kaynarca'nın, EDHO'nun ekranlara veda etmesinden günler sonra bile sakallarını kesmemesi hayranları tarafından, dizinin tekrar yayınlanabileceği şeklinde yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:09
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    Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) tartışmalı bir şekilde yayın hayatına son verilmişti.

    Sezon arasının ardından tutkunlarının yeni bölümü beklediği sırada son anda ATV ve yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık diziyi bitirmişti.

    Fenomen dizinin takipçileri için büyük hayal kırıklığına neden olan bu durumun ardından birçok iddia ortaya atıldı.

    "OYUNCULARLA ALAKALI BİR DURUM DEĞİL"

    Dizinin beğenilen oyuncusu Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

    Oktay Kaynarca, dizinin yayından kaldırılmasının oyuncularla ve çalışanlarla alakalı bir durum olmadığını belirtti.

    Dizi hakkında soruların kendisine sorulmaması gerektiğini söyleyen Kaynarca, "Bana sormayın. Benim bu konuda ne yetkim ne de bilgim var. Ben taraf değilim bu işle ilgili. O sebeple de bu sorunun cevabını verecek kişi ben değilim." dedi.

    Oktay Kayarca ya EDHO nun akıbeti soruldu #1

    "ŞU ANDA ÇEKİM YOK"

    Kaynarca, muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında ise "Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği yönünde bir bilgiye sahibiz. Ama şu anda tüm bildiğiniz bu kadar." cevabını verdi.

    Oktay Kayarca ya EDHO nun akıbeti soruldu #2

    "SAKALLARI KESMEDİ, DİZİ DEVAM EDEBİLİR"

    Dizinin yayından kaldırılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen Kaynarca'nın sakalllarını hala kesmemesi ise dikkat çekti.

    Kimi dizi hayranları, Kaynarca'nın bu imajını korumasını, dizinin devam edeceği şeklinde yorumladı.

    Oktay Kayarca ya EDHO nun akıbeti soruldu #3

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