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Oktay Kaynarca, asker olacak
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 21.06.2022 - 07:04
- Güncelleme : 21.06.2022 - 07:29
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yakında çekimleri başlayacak olan dizide Kaynarca, geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'e hayat verecek.
Yakın dostunun eşini unutmadı
Kaynarca 1 Ekim 2019’da aramızdan ayrılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki rol arkadaşı, can dostu Tarık Ünlüoğlu’nun hayattayken üzerine titrediği eşiyle dizide çalışmayı özellikle istedi. Şu günlerde “Bozkır Aslanı Celaleddin” dizisinin ikinci sezonunda rol alan usta oyuncu Gülenay Kalkan “Ben Bu Cihana Sığmazam”da Elmas karakterine hayat verecek.