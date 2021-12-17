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    Oktay Kaynarca, dua istedi

    Yeni dizisi için ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca,
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 09:08
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    Oktay Kaynarca, dua istedi

    Ünlü bir kıyafet markasının yüzü olan Oktay Kaynarca, önceki akşam Kuruçeşme'de gerçekleşen etkinliğe katıldı.

    "DÖNÜYORUM"

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi beklenmeyen bir anda final yapan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’, müjdeyi verdi. Başarılı oyuncui "Eylül ayında seyirci ile buluşacağım." dedi.

    "KİMSE YOK"

    Gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Şu an için kimse yok ama dua edin" dedi.

    Oktay Kaynarca, dua istedi #1

    Oktay Kaynarca, dua istedi #2

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