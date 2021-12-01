Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır açıklaması

Yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair iddialarla gündeme gelen Oktay Kaynarca, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın, Süleyman Çakır rolüyle ekranlara geri döneceği iddia edilmişti.

Oktay Kaynarca konuyla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz akşam görüntülenen ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek sözler söyledi.

"BAŞKA PROJELERLE UĞRAŞIYORUZ"

Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil.

Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.”