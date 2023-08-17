Oktay Kaynarca, telefon numarasının izinsiz verilmesine kızdı Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, telefon numarasının kendisinden izin alınmadan verilmesine tepki gösterdi.

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Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde hayat verdiği Cezayir rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından rahatsız olduğu bir konuyu dile getirdi.

Telefon numarasının kendisinden izin alınmadan verildiğini ve tanımadığı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söyleyen Kaynarca, tepki gösterdi.

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Telefon Adab-ı Muaşereti. Görgü kuralları" diyerek 9 madde sıralayan Oktay Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:

Telefon kullanmanın kurallarını sıraladı

Telefon kullanmanın kurallarını sıraladı

"1-Telefon en fazla üç kez çaldırılır. 2-Telefonla arama saatlerine dikkat edilmelidir, çok elzem bir durum yoksa geç veya çok erken vakitlerde aramak uygun değildir. 3-Konuşmalar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 4-Aradığınız kişi başka bir görüşmede ise ve hemen size dönmüyorsa konuşmasını bitirip sizi araması beklenmelidir. 5-Görüntülü aramak için aile bireyleri dahil önceden izin istemelidir. 6-Konuşmaların güvensiz ortamlarda ve platformlarda olduğu dikkate alınarak konuşma içeriğine dikkat edilmelidir.7-Konuşma sırasında telefonun kesilmesi durumunda ilk arayanın araması beklenmelidir.

8-Sizden istenen telefon numarası sahibine sorulmadan verilmemelidir. 9-Başkalarının telefon numaralını reklam, promosyon vs adı altında şirketlere vermek ayıp hatta terbiyesizlik."