Oktay Kaynarca: Zehirlendim Oktay Kaynarca'nın, geçtiğimiz hafta besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

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Ekranların sevilen oyuncularından Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Besin zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve midesinin yıkandığı iddia edilen usta oyuncu, açıklama yaptı.

Çıkan haberleri doğrulayan Kaynarca, "Nerede ve neden olduğunu bilmiyorum ama bir rahatsızlık geçirdim." açıklamasını yaptı.

"Zorlandım"

"Hastaneye falan yatmadım. İki gün boyunca evde dinlendim ancak bayağı bir zorladı beni." diyen Oktay Kaynarca, haziran ortası gibi tatil planının olduğunu söyledi.