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    Oktay Kaynarca’dan fakirlik tanımı

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Oktay Kaynarca, son paylaşımında fakirliğin tanımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 10:46
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    Oktay Kaynarca’dan fakirlik tanımı

    Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide rol alan Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    Kimi zaman kadrosunda yer aldığı diziyle ilgili bilgiler verdiği hesabından kimi zaman da hayat üzerine önemli mesajlar veren Oktay Kaynarca yine çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

    "ÇOK İSTEYEN FAKİRDİR"

    İnsanların açgözlülüğüne göndermede bulunan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: “Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir”

    Oktay Kaynarca’dan fakirlik tanımı #1

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