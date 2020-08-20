Oktay Kaynarca’dan fakirlik tanımı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Oktay Kaynarca, son paylaşımında fakirliğin tanımını yaptı.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide rol alan Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kimi zaman kadrosunda yer aldığı diziyle ilgili bilgiler verdiği hesabından kimi zaman da hayat üzerine önemli mesajlar veren Oktay Kaynarca yine çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"ÇOK İSTEYEN FAKİRDİR"

İnsanların açgözlülüğüne göndermede bulunan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: “Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir”