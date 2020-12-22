Oktay Kaynarca'dan Malatya açıklaması

Aslen Malatyalı olduğunu söyleyen Oktay Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta 'İbo Show' programına konuk olan Oktay Kaynarca, burada yaptığı açıklamada, "Ben Türkiyeliyim" demişti.

"MALATYALI OLDUĞUNU İNKAR EDİYOR"

Bu sözlerine bir takipçi, “Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık” yorumunu yaptı.

"GURURLA BAĞIRIYORUM"

Sosyal medyada yapılan bu yoruma yanıt veren usta oyuncu, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞEHRİM?” yorumunu yazdı.

"ELAZIĞ'A TAŞINDIK"

Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyan oyuncu, “Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekiman Güzelyurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasından dolayı Malatya ile çok ilgimiz olmadı. Elazığ’a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Hatta bir yıl liseyi Elazığ'da okudum. Orada da babaanne tarafından akrabalarımız eşimiz dostumuz var. Bu durumu da inkar etmemek adına bunu her seferinde açıklarım." dedi.

"MALATYA'YA GİDİYORUM"

Malatya’ya her fırsatta gittiğini de ekleyen Kaynarca, “Çok sık gidip geliyorum. Orada eşimizle dostumuzla ilişki halindeyiz. Memleketimle ilgiliyim alakalıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama dediğim gibi ben Türkiyeliyim, bunu kimse unutmasın." dedi.