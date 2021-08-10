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    Oktay Kaynarca'nın acı günü

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın, amcası Murat Yılmaz hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:15
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    Oktay Kaynarca'nın acı günü

    Oktay Kaynarca'nın amcası Murat Yılmaz'dan acı haber geldi. 61 yaşındaki Yılmaz, iki gün önce hayatını kaybetti.

    "ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN"

    56 yaşındaki Oktay Kaynarca, yayınladığı gönderi ile acı haberi duyurdu. Üzüntüsünü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden oyuncu, "Uğurlar olsun amcam, abim, beraber büyüdüğüm, çocukluğumuzu saklayan, koruyan, gözeten, yolculuğumun omuzdaşı, son büyüğüm... Allah mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

    Takipçileri, başsağlığı mesajlarıyla Kaynarca'ya destek oldu. Murat Yılmaz'ın dün ise gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

    Oktay Kaynarca nın acı günü #1

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