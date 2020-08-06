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    Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi

    Oktay Kaynarca'nın gizemli sevgilsi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 13:03
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    Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi

    55 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sevgili yaptı. Kaynarca, yaklaşık altı aydır herkesten köşe bucak sakladığı 24 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar ile Bodrum'a gitti.

    31 YAŞ FARK VAR

    Genç sevgilisiyle aşk tatiline çıkan Kaynarca'nın, Acar'la arasındaki yaş farkını hiç önemsemediği öğrenildi.

    Kaynarca'nın yeni sevgilisi Gizem Acar, dizi ve reklam filmlerinde rol almıştı.

    Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi #1

    Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi #2

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