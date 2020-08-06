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- Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi
Oktay Kaynarca'nın küçük sevgilisi
Oktay Kaynarca'nın gizemli sevgilsi ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 13:03
- Güncelleme : 06.08.2020 - 13:03
55 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yeni sevgili yaptı. Kaynarca, yaklaşık altı aydır herkesten köşe bucak sakladığı 24 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar ile Bodrum'a gitti.
31 YAŞ FARK VAR
Genç sevgilisiyle aşk tatiline çıkan Kaynarca'nın, Acar'la arasındaki yaş farkını hiç önemsemediği öğrenildi.
Kaynarca'nın yeni sevgilisi Gizem Acar, dizi ve reklam filmlerinde rol almıştı.