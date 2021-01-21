Oktay Yavuz, yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında kansere yenik düştü.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, kanser hastalığı nedeniyle 15 gün önce Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Oktay Yavuz'dan acı haber geldi.

VEFAT ETTİ

Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.