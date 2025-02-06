Olayların adamı Kanye West'ten yeni haber! Otizm teşhisi aldığını duyurdu

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47 yaşındaki dünyaca ünlü rapçi Kanye West, 2016 yılında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, West yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin teşvikiyle bir doktora gittiğini ve burada farklı bir teşhis aldığını belirtti.

West, eşi Bianca'nın kendisini bir doktora götürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar hastalar gördüm' dedi."

West, bu değerlendirmeden sonra geçmişteki davranışlarını tekrar gözden geçirdiğini ve bazı hareketlerinin aslında otizm belirtileri olabileceğini fark ettiğini belirtti.

"KONTROLÜ KAYBETTİM"

"İnsanlar bana yardım etmeye çalışıyor ama ben genellikle söylenenlerin tam tersini yapmak istiyorum. Böyle anlarda kontrolü kaybettiğimi hissediyorum."

West, şu anda herhangi bir ilaç kullanmadığını ve bunun sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."