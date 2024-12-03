Olayların kadını Britney Spears 3. kez boşandı!

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43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, özel hayatıyla ilgili sık sık gündem olan isimlerden.

Üç kez evlenen şarkıcı, aşkta aradığı mutluluğu bulmak için çaba gösteriyor.

14 AY SÜREN EVLİLİK

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears, Haziran 2022'de Sam Asghari ile evlenmişti. Ancak ünlü isim üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve 14 ay sonra eşinden ayrılmıştı.

Fakat aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Spears, boşandıktan sonra; "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü yıldız, doğum gününde artık bekar bir kadın olduğunu açıkladı.

Mahkeme, çiftin boşanma davasının nihai kararını dün verdi ve çifti yasal olarak resmen boşanmış ve bekar ilan etti.