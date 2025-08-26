Olaylı bir şekilde boşanmışlardı! Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yıllar sonra bir arada

Çapkınlıklarıyla bilinen şarkıcı Rafet El Roman, 1996 yılında Tuğba Altıntop'la evlenmiş; iki kızı olan çift, 2003 yılında boşanarak herkesi şaşırtmıştı.

Olaylı bir şekilde boşanan, bir dönem bu ayrılık yüzünden magazin gündeminden düşmeyen eski çift, boşandıktan sonra uzun süre bir araya gelmedi.

YAŞANANLAR UNUTULDU

Eski çift, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcının doğum gününde bir araya geldi.

Altıntop, paylaşımının altına ise "Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

SAHNE KIYAFETLERİNE ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz günlerde sahne kıyafetleri hakkında konuşan oman, geçenlerde birlikte klip çektikleri kızı Su'nun kıyafetlerine karıştığını söyledi. "Ben bu konuda yabancı sanatçıları da eleştiriyorum" diyen şarkıcı, kızını ikna ederek klibi çektiklerini anlatıp şöyle devam etmişti: "Ben, yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Kızımla en son klip çektik, onun bile kıyafetlerine karıştım."