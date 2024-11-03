AA

"Bir Demet Tiyatro", "7 Numara", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Yalan Dünya" ve "Terzi" dizisinin arasında olduğu birçok yapımda yer alan 53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kara Ağaç Destanı"nda yer alan Şimşek, TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi.

Burada atölye öncesinde samimi açıklamalar yapan Şimşek, oyunculuğa dair de konuştu.

Şimşek, atölyede ise oyunculuk mesleğinin iletişimle ilgili olduğunu ve bir oyuncunun kendini doğru ifade edebilmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

"HÜNERLİ ÇOCUK DEDİLER, OYUNCU OLDUM"

Konservatuvara 1988 senesine girdiğinden bahseden Şimşek, şöyle devam etti:

O zamanlar 2-3 tane konservatuvar vardı. 50 kişi gibi bir oyuncu adayı giriyordu. Zaten TRT vardı. Konservatuvara girerken 'bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım' diye bir hedefim yoktu. Tiyatro diye bir şey de var.



Bu da 'hünerli bir çocuk' dediler. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi 'buymuş' deyip buldum.

"BUNDAN OLMAZ CÜMLESİNİ SIK SIK DUYDUM"

Hayatında "bundan olmaz" cümlesini geçmişte sık sık duyduğunu dile getiren Şimşek, "Bir gün bir oyun yapmak istersem oyuna öyle başlamak istiyorum. Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı.

'Bundan olmaz'la konservatuvardaydım. 'Bundan olmaz'la profesyonel oldum. Hep bir kendini ispat, kendini bir ifade biçimi hasıl oldu." diye konuştu.