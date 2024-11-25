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Haber Merkezi

Eski kilolu halinden eser kalmayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu yaz verdiği mayolu ve bikinili fotoğraflarla şaşırtmıştı.

İSTEDİĞİ KİLOYA ULAŞAMADI

Akalın, 11 kilo vermesine rağmen, istediği ideal kiloya ulaşamadığını düşündü ve fazla kilolarından kurtulmaya devam etmek istedi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ YÜZÜNDEN ÖLECEKTİ

Demet Akalın, daha fazla kilo vermek için, son zamanlarda popüler hale gelen zayıflama iğnesi oldu.

İğne sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Akalın, bir anda ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Zayıflama sonrası cesur seçimleriyle dikkat çeken Akalın, bir takipçisine şu yanıtı verdi:

"Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan, zayıflama iğnesi oldum sus ölümlerden döndüm, bir daha tövbe."