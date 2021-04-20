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    Ömer Güney Amerikan filminde

    “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Teo rolüyle tanınan Ömer Güney, ABD’deki oyunculuk eğitiminin ardından ilk başrolünü kaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:34
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    Ömer Güney Amerikan filminde

    Ekranların vazgeçilmez dizilerinden Çocuklar Duymasın'da anlandırdığı ‘Teo’ karakteriyle adını duyuran Ömer Güney, bir süre önce oyunculuk eğitimi almak için ABD’ye gitmişti.

    Hollywood’da çok sayıda yapımcıyla tanışan genç yetenek, kurduğu ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladı.

    DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

    Ömer Güney, Türk-Amerikan ortak yapımı bir film için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Filmin başrollerinden birini canlandıracak olan Güney'in dizisi, dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşacak.

    Ömer Güney Amerikan filminde #1

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