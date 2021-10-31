Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Haber Global'de Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuklarından biri, hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik'ti.

"ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM"

Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.

Ömür Gedik, "Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum" dedi.

Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin - Video