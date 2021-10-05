Önce korona sonra ihanet! Sadakatsiz'in sevilen ismi bir kez daha yıkıldı...

Önce korona sonra ihanet! Sadakatsiz'in sevilen ismi bir kez daha yıkıldı...

Kısa bir süre önce koronavirüs nedeniyle ölümden dönen Sadakatsiz dizisi oyuncusu Burak Sergen, bu kez ihanetle sarsıldı.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan, 46 gün tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Burak Sergen’e bir büyük şok da haziran ayında evlendiği eşi Nihan Ünsal'dan geldi.

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, koronavirüsten sonra şimdi de aldatılma haberiyle yıkıldı.

Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal’la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021’de Sergen’in evinde gerçekleşmişti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" demişti.

İHANET İDDİASI

İlk eşi Işıl Sergen’den 2018 yılında boşanan ve o dönem 15 milyon tazminat ödeyen Burak Sergen, Nihan Ünsal’la evliliğinde ise ihanet iddiasıyla gündemde.

Eşinden bir süredir şüphelenen Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’ın ilişkisini belgeletti. Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Bu haberin ortaya çıkması ve ilişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen boşanmak için hemen harekete geçti.

Sergen’in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği ve fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği ortaya çıktı.