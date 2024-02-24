Önce Nurgül Yeşilçay sonra Zara! İki isim de saçlarıyla oynadı

Ünlü isimler yaz gelmeden hazırlıklara başladı.
Kimileri formuna kavuşmak için spor yaparken, kimileri ise estetikleri artırdı.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay ile şarkıcı Zara ise saçlarını değiştirmekle yetindi.
50'ye merdiven dayayan iki ünlü isim, yeni imajlarıyla hayranlarından tam not aldı.
Siyahtan sarıya geçiş
Uzun yıllardır koyu saç kullanan Zara, siyah renge veda ederek sarı geçişli bir saç tercihi yaptı.
Yeni imajını da takipçileriyle paylaşarak, "Sarı geçişli saç.. Beğenenler kırmızı kalp atsın beğenmeyenler ise mavi kalp.." notunu ekledi.
Şarkıcının hayranları yorum yağdırdı.
Kahküle geçiş yaptı
Yeşilçay ise sıkça kullandığı kısa saçlarına hareketlilik kattı ve kahkül kestirdi.
Hikaye kısmından yeni halini paylaşan oyuncu, "Kahküllerimi halan görmeyenler var inanamıyorum." ifadelerini ekledi.
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