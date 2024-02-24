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Önce Nurgül Yeşilçay sonra Zara! İki isim de saçlarıyla oynadı

Önce Nurgül Yeşilçay sonra Zara! İki isim de saçlarıyla oynadı 48 yaşındaki şarkıcı Zara ile 57 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, uzun zamandır kullandıkları saç modellerine hareketlilik kattı ve hayranlarının karşısına sarı saç ile kahkülle çıktı.