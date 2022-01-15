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    Önder Öztarhan Aslı Enver aşkı belgelendi

    İş insanı Önder Öztarhan'la bir aydır birlikte olduğu öğrenilen güzel oyuncu Aslı Enver'in aracı, Öztarhan'ın evinin önünde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 14:10
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    Önder Öztarhan Aslı Enver aşkı belgelendi

    Murat Boz ile birlikteliğinin ardından, bir süredir hayatında hiç kimse olmayan Güzel oyuncu Aslı Enver, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme oturdu.

    Oyuncu Enver'in gönlünü iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdığı öğrenildi.

    Öte yandan arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşulurken, Öztarhan ile arasındaki 11 yaş farkı ise gözlerden kaçmadı.

    AŞKLARI BELGELENDİ

    Güzel oyuncunun aracının, iş insanının evinin önünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı.

    Önder Öztarhan Aslı Enver aşkı belgelendi #1

    Önder Öztarhan Aslı Enver aşkı belgelendi #2


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