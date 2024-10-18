One Direction üyelerinden Liam Payne'ye veda: Kardeşimizi kaybettik

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Bir zamanların en popüler erkek müzik grubu olan One Direction, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

Dağılan grubun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, gruptan arkadaşı olan Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'in Buenos Aries kentine gitmişti.

Nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen ünlü şarkıcı, aşırı uyuşturucu alarak saldırgan hareketler sergiledi.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Kendini kaybeden Payne, uyuşturucu etkisiyle odadaki her şeyi parçaladı.

Balkona çıkan şarkıcı, burada bir şeylere zarar vermeye çalışırken dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düştü.

GRUP ARKADAŞLARI ORTAK VEDA METNİ HAZIRLADI

Şarkıcının ani ölümü üzerine eski grup arkadaşları Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan, ortak bir veda metni paylaştı.

Grup üyelerinin imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

Liam'ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla ve herkes yapabildiğinde, söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin kaybını yas tutmak ve sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız var.

Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak. Şimdilik düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve onu bizim kadar seven hayranlarıyla. Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam.

"YANINDA OLMAK BİR ONURDU"

Harry Styles, yakın arkadaşı Liam Payne hakkında “En büyük sevinci diğer insanları mutlu etmekti ve bunu yaparken yanında olmak bir onurdu.” diye yazdı.

"GRUBUN EN ÖNEMLİ PARÇASI"

Louis Tomlinson, Payne'i "One Direction'ın en önemli parçası" olarak nitelendirirken, küçük oğlu Bear'a babasının ne kadar harika olduğuna dair hikayeler anlatacağını ekledi.

"SANA HİÇ TEŞEKKÜR EDEMEDİM"

Zayn Malik ise ölen arkadaşı hakkında "Hayatımın en zor zamanlarında bana destek olduğun için sana hiç teşekkür edemedim." ifadelerini kullandı.

ACIDAN KENDİNİ KAYBETTİ

Liam Payne'nin konserini izlemek için gittiği Niall Horan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Diğer grup üyeleri gibi müzik kariyerine tek başına devam eden Niall'ın, Liam'ın ölümüyle kendini suçladığı ve kendisini kaybettiği ileri sürüldü.