Onur Akay'dan yeni Suphiye Orancı iddiası: Büyük kızın babası rahmetli şarkıcı Ferdi Özbeğen Usta yuncu Metin Akpınar'ın kızlarının ablasının büyük ablalarının babasını Onur Akay açıkladı. En büyük ablanın babası şarkıcı Ferdi Özbeğen.

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Ünlü isimler kara kutusu ünlü şarkıcı ve yazar Onur Akay, şu sıralar magazin gündeminden düşmeyen Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarının annesi Suphiye Orancı olayıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Ferdi Özbeğen'in de adı karıştı

Suphiye Orancı’nın kızlardan Songül’ün babasının, rahmetli şarkıcı Ferdi Özbeğen olduğunu söyledi.

Gazeteci Bilal Özcan, Onur Akay’ı aradığını ve aralarında geçen konuşmayı aktardı:

"Dilara G.’nin babasını ise yazmayacağım"

“Bilal abi, Ferdi beyin cin*sel eğilimini çok iyi biliyorum ama yazdığım haber doğru. Uğur Dündar’la adı anılan Dilara G.’nin babasını ise yazmayacağım, kendi çıksın erkek gibi “Babası benim” desin.” dedi.

Ferdi Özbeğen, Hilmi Mutlu isimli arkadaşını nüfusuna geçirmiş ve tüm mirasını ona bırakmıştı.

2013 yılında vefat etti

Suphiye Orancı’nın Metin Akpınar’dan olan ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu’nun en büyük ablalarının babası olduğu iddia edilen Ferdi Özbeğen 2013 yılında vefat etmişti.