Onur Buldu'nun eşi Duygu Kozoğlu güzelliğiyle gündem oldu

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Güldür Güldür Show'a Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden katıldı.

Onur Buldu, 'Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; "Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi" demişti.

Yeni sezonu başlayan Güldür Güldür'e dönen Onur Buldu özel hayatıyla da merak ediliyor.

Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek dikkat çekmişti.