Onur Saylak, Meclis lokantasındaki fiyatlara tepki gösterdi

Piyasa fiyatlarının altındaki Melis lokantası adisyonuna bir tepki de oyuncu Onur Saylak'tan geldi.

Meclis lokantasındaki fiyatlar Twitter'da gündem olmuştu. Fiyatları gören nülü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

ŞAHAN İNANAMAMIŞTI

"Şükür bugün de doyduk" hashtagiyle paylaşım yapan Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" notunu düşmüştü.

"Her zaman bu milletin yanında olacağım açıklaması yapan" Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sonrası herkes adisyonu paylaşmaya başladı.

"HER İLÇEYE AÇIN"

Tuba Büyüküstün'ün eski eşi kızlarının babası Onur Saylak da adisyonla ilgili "Her ilçeye meclis lokantası açılsın..." yorumunda bulundu.