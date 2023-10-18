Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun Cannes pozları olay oldu İki ünlü oyuncu Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu'nun arasındaki boy farkı sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com İki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldıkları Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarından MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Ünlü isimlerin Cannes pozları sosyal medyayı salladı. Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ile Onur Tuna, düzenlenen galada şıklıklarıyla beğeni topladı. Boy farkı 1.95 boyundaki Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Uyum sıfır' Ünlü isimlerin birlikte pozlarına; 'Uzak mesafe ilişkisi gibi', 'Borçlarım ve maaşım' gibi yorumlar yapıldı.