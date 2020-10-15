Onur Ünlü, sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattı

Yönetmen Onur Ünlü, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattı.

Onur Ünlü'nün kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattığı anlar kameralara yansıdı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Kameralarda saniye saniye görüntülenen Onur Ünlü, açıklama yapacak mı merak ediliyor.

"HAZAR BİTMEYECEK!"

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"

"BİZ EVLENMEYECEĞİZ"

Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Onur Ünlü'yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?" sorusuna "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur'la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.

Aralarındaki yaş farkı ve evlilik iddialarıyla sürekli gündeme gelen çiftin ilişkisi Onur Ünlü'nün ortaya çıkan görüntülerinden sonra nasıl ilerleyecek merak konusu oldu. Görüntülerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.