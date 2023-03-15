Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü aynı evde yaşamaya devam ediyor Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü, eski sevgilisiyle aynı evde yaşamaya devam ediyor.

2018 yılında 31 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü ve 50 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü aşkı magazin dünyasında gündem olmuş, ikilinin arasındaki 19 yaş farkı çok konuşulmuştu.

Bu yöndeki yorumlara kulaklarını tıkayan Ergüçlü, ünlü yönetmen ile beş yıl boyunca aşk yaşamıştı.

Ünlü çift, yıllar süren ilişkilerini geçtiğimiz aralık ayında sonlandırmıştı.

Aynı evde devam

Hatta Hazar Ergüçlü, geçen hafta bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Eski aşıklar yine gündem oldu. İlişkilerini bitiren eski aşıkların aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Ayrılık haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" demişti.