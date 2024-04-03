Operasyon 4,5 saat sürdü! Acil ameliyata alınan şarkıcı Aydilge'den haber var Sahnede danslarıyla yerinde durmayan isimlerden Aydilge, dün yaptığı açıklamada Labrum yırtığının olduğunu söylemişti. Acil ameliyata alınan ünlü şarkıcı, operasyondan sonra bilgi verdi.

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Her daim neşeli haliyle bildiğimiz 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Aydilge'den önceki gün kötü haber gelmişti.

Aydilge, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişit. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlamıştı.

Aydilge paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."

"Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."

Şarkıcı Aydilge, ameliyat sonrası son durumunu anlattı.

"Şimdi çok iyiyim"

Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, hasta yatağından sevenlerine seslenerek "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım.

"Hoplayıp zıplayacağız"

Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için teşekkür ederim" dedi. Aydilge daha sonra eşiyle hastane koridorunda yürüyüş yaptı.