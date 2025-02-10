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90'lı yıllara damgasını vuran arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuştu.

Ölümden dönen ünlü isim, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

BOTOKSLANDI

Sağlık sorunlarını atlatan Taşıyan, yüzüne botoks yaptırdı. Öncesi ve sonrası hali ise kliniğin sayfasında yayınlandı.

Taşıyan, durumuyla ilgili geçtiğimiz yıl "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" demişti.

Yayınlanan video ise sosyal medyada gündem oldu. Hakan Taşıyan'ın son hali dikkat çekti.