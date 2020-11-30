Orhan Gencabay: Herkes gibi evdeyim

Usta sanatçı orhan Gencebay, koronavirüs salgını hakkında konuştu.

Uzun bir aranın ardından görüntülenen usta sanatçı Orhan Gencebay, uzun bir aradan sonra Etiler’de görüntülendi.

"EVDEN ÇIKMIYORUZ"

Otomobilin içinde muhabirlerin sorularını cevaplayan Gencebay, “Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz, evden çıkmıyoruz.

"MUTLAKA YENECEĞİZ"

Böyle yapmak zorundayız. Böyle yaparsak kurtuluruz. Korona denen bu virüsü mutlaka yeneceğiz ve gidecek. Sakin ve sabırla bekleyelim. Gerekenler yapılıyor. Yalnız sabır ve saygıyla davranalım. Denilenleri yapalım ki hem kendimizi koruyalım hem de karşımızdakini” diye konuştu.