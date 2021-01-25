Euro
9.0303
0.08%
Dolar
7.4125
0.03%
Altın
442.54
0.16%
Borsa
1.542
0%
Bitcoin
242.519
0.58%
EXEN Coin
18.70
-1.94%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü

    Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 07:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü

    Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay, sol işaret parmağını kırdı.

    PARMAĞI KIRILDI

    Taksiye binip eve giden Gencebay daha sonra eşiyle birlikte tedavi için hastahneye geçti.

    Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DAHA ÖNCE DE ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ

    Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.

    "HER YER ÇUKUR"

    Gencebay'ın eşi Sevim Emre, olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçladı. Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer çukur" diye isyan etti.

    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü #1

    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü #2

    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü #3

    Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir