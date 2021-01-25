Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay, sol işaret parmağını kırdı.

PARMAĞI KIRILDI

Taksiye binip eve giden Gencebay daha sonra eşiyle birlikte tedavi için hastahneye geçti.

Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ

Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.

"HER YER ÇUKUR"

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçladı. Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer çukur" diye isyan etti.