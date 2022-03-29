Orhan Gencebay: Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan

Orhan Gencebay: Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan

Cüneyt Arkın'ın yeni çıkardığı kitapta yazanlara sinirlenen Orhan Gencebay, açıklama yaptı.

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde, bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi.

Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor:

"ARAP'TAN YÜRÜTTÜĞÜ ŞARKILARLA.."

"Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap’tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.

Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.”

“İsminiz Neydi?” başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var:

“Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

"SİNSİCE SIRITTI"

Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’

Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?"

Orhan Gencebay: Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan VİDEO







"YALANCI CÜNEYT"

Gencabay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili bugün 2. Sayfa programının canlı yayına katıldı.Usta sanatçı, "Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal'la hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal.

Cüney Arkın, neden bana iğrenç davranıyor. Benimle neden uğraşıyor. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım.

Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi." diye konuştu.

SEVİM EMRE ÇILGINA DÖNDÜ

Canlı yayında Gencebay'ın elinde telefonu alan hayat arkadaşı Sevim Emre, "Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay'ı kullanarak yapamaz." diye konuştu.