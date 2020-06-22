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    Orhan Gencebay, maskesiyle Bodrum'da

    İstanbul'dan sıkılan Orhan Gencebay ve Sevim Emre çifti, Bodrum'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 09:08
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    Orhan Gencebay, maskesiyle Bodrum'da

    Bir mekanın açılışına katılan Orhan Gencebay-Sevim Emre çiftinin maskeyle masada oturması takdir topladı.

    Orhan Gencebay-Sevim Emre çifti funda Arar'ı dinledi. İkili, masada oturdukları süre boyunca maskelerini çıkarmadı.

    "TEDBİRLİ DAVRANMAK ŞART"

    Gencebay sorular üzerine, “Tedbirli davranmak hem kendimiz hem çevremiz için önemli” dedi.

    Hiçbir şey yiyp içmeyen çift, 2 saat sonra evlerinin yolunu tuttu.

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