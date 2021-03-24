Katy Perry ile bebekleri dünyaya geldikten sonra eğişen hayatlarıyla ilgili konuşan Orlando Bloom'dan yatak odası itirafı geldi.

nlü aktör Orlando Bloom ve şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. 44 yaşındaki oyuncu Orlando Bloom, baba olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Yakışıklı İngiliz oyuncu, günlerinin nasıl geçirdiğini Guardian gazetesine anlattı:

"KATE İLE CİNSİ MÜNASEBETİMİZ AZALDI"

“6.30’da uyanıyorum. Kızım Daisy’yi kontrol edip 20 dakika meditasyon yapıyorum. Erken saatlerde elime telefon almıyorum. Evde pijamayla dolaşmak yasak. Hep özenliyim. Ama Daisy doğduktan sonra Katy ile cinsi münasebetlerimiz doğal olarak zayıfladı.”



